В Євпаторії неподалік від АЗС перевернувся бензовоз: сталася пожежа

У Криму, на трасі Євпаторія-Сімферополь, перевернувся причіп-цистерна бензовозу, де містилося 8 тонн бензину, який загорівся. Рятувальникам вдалося погасити пожежу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, надзвичайна подія сталася сьогодні при виїзді з Євпаторії, неподалік від автозаправної станції.

«Чорний дим було видно практично з усіх куточків Євпаторії», - повідомляють рятувальники.

До місця НП виїхали 3 відділення пожежно-рятувальної служби. «До приїзду рятувальників бензин розлився і горів на площі близько 100 квадратних метрів, сам бензовоз, у якому також був бензин, не спалахнув. Будь-якої хвилини міг статися вибух. Вогонь поширювався через дорогу в бік АЗС, яка розташована на відстані буквально 20-25 метрів від джерела загоряння», - сказано в повідомленні кримського Главку.

Одне відділення пожежників намагалося зберегти бензовоз, а два інших - подали піну для гасіння вогню, аби уникнути його розповсюдження на заправку.

Пожежу вдалося ліквідовувати. На місці події працювала слідча комісія МНС і МВС.

Водій бензовозу не постраждав. За словами водія, на повороті він почув хлопок, у автомобіля лопнули задні праві колеса, машину занесло, і причіп перевернувся.

Справжня причина НП встановлюється, відзначили в МНС.