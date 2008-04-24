Підняття «Нафтогазу-67» перенесено

Підняття українського судна «Нафтогаз-67», яке затонуло в результаті зіткнення біля берегів Гонконгу місяць тому, перенесено на суботу, 26 квітня, оскільки були виявлені два надірвані троси.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

За інформацією прес-служби, троси надірвалися в результаті перевертання судна, завтра планується встановити два додаткові нові троси.

Нагадаємо, «Нафтогаз-67» планувалося підняти сьогодні, 24 квітня.

Як повідомлялося, транспортно-буксирне судно «Нафтогаз-67» зіткнулося з китайським суховантажним судном «Яохай» в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) 22 березня.

Семеро членів екіпажа – шість громадян України і один громадянин Китаю – були врятовані. Пізніше були знайдені тіла трьох загиблих моряків. Решта 15 членів екіпажа судна «Нафтогаз-67» вважаються такими, що зникли безвісти.