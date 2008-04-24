Кримчанина в Китаї продали в рабство
19:28, 24 квітня 2008Крым
0 0
Міліція затримала торговців
В результаті реалізації оперативної інформації затримано жителя Сімферополя та двох жителів Севастополя, які продали в Китаї кримчанина в рабство.
Про це повіломляє прес-служба МВС України в Криму.
Попередньо встановлено, що вони в лютому поточного року вивезли до Китайської Народної Республіки жителя Сімферополя, де продали його для подальшої неоплатної експлуатації праці.
Потерпілого повернено на батьківщину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter