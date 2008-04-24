Кримчанина в Китаї продали в рабство

В результаті реалізації оперативної інформації затримано жителя Сімферополя та двох жителів Севастополя, які продали в Китаї кримчанина в рабство.

Про це повіломляє прес-служба МВС України в Криму.

Попередньо встановлено, що вони в лютому поточного року вивезли до Китайської Народної Республіки жителя Сімферополя, де продали його для подальшої неоплатної експлуатації праці.

Потерпілого повернено на батьківщину.