Ющенко: на Крим негативно впливають сусідні держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зобов`язав уряд у двотижневий строк забезпечити доступність у Криму та в Севастополі загальнонаціональних засобів масової інформації.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йдеться у листі до Кабінету міністрів, у якому В.ЮЩЕНКО звертає увагу прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на особливості суспільно-політичної ситуації в Криму та негативний інформаційний вплив на регіон, який здійснюється з боку сусідніх держав.

На переконання Президента, такі обставини вимагають ефективних дій органів державної влади, насамперед Кабінету міністрів України щодо формування національної інформаційної політики.

У зв`язку з цим глава держави ставить завдання у двотижневий строк забезпечити доступність у Криму та в Севастополі загальнонаціональних засобів масової інформації, а також охоплення гірських селищ та віддалених сіл Криму загальнонаціональними програмами ефірного мовлення.

Уряд має спільно з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, Радою міністрів АРК та іншими зацікавленими міністерствами і відомствами вжити невідкладних заходів щодо комплексного розв`язання проблем інформаційного забезпечення Криму, в тому числі введення в дію встановлених у 2005–2006 роках мікроретрансляторів, внісши відповідні зміни до нормативно-правових документів, зокрема постанови Кабінету міністрів України від 9 червня 2006 року № 815 «Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України».