Кримчани відчувають регіональну належність до СНД

Якби в найближчу неділю відбувся референдум щодо членства України в Європейському Союзі, більшість громадян України (56%) проголосували б за вступ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані загальноукраїнського опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи», представлені на прес-конференції директором фонду Ільком КУЧЕРІВИМ.

Готовність взяти участь у референдумі висловили 78% громадян, 25% проголосували б проти вступу України до ЄС, 19% - ще не визначилися.

І.КУЧЕРІВ відзначив, що спостерігається негативна динаміка громадської думки в порівнянні з груднем 2007 року, коли за вступ до ЄС проголосувало б 64%, але позитивна у порівнянні з 2005 роком, коли за вступ України до ЄС готові були проголосувати 47%.

Крім того, дані опитування показали, що більшість громадян України не відчувають себе європейцями; 25% засвідчують свою приналежність до європейців, 70% - ні.

Регіонально свою належність до європейців визнають лише жителі Західної України.

Натомість, серед українців виявилося більше тих, хто відчуває свою належність до СНД (52%, 42% - ні).

Свою регіональну належність до СНД найбільше відчувають жителі Донбасу і Криму.

Загальноукраїнське опитування дорослого населення України було проведено фондом «Демократичні ініціативи». Польову роботу здійснила фірма «Юкрейніан соціолоджі сервіс» 17-31 березня цього року. Методом інтерв’ю опитано 2000 респондентів, статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Спонсором опитування виступило Посольство Швеції в Україні та шведське агентство з питань міжнародного розвитку та співробітництва.