Музей світової скульптури відкриють в Євпаторії

1 травня в Євпаторії відкриється для відвідувачів музей світової скульптури. Він знаходиться в Шовковичному сквері.

Сьогодні в експозиції музею - 24 паркових скульптури. До відкриття тут встановлять ще три: розділ «Боги стародавньою Керкинітіди» поповниться зображенням бога морів Посійдона, а до дитячого куточка приєднаються Баба Яга і Кощій Безсмертний.

У червні на території музею планується встановити ще 10 скульптур, повідомляє євпаторійський портал "Каламіт".

До сезону упорядковується і озеленюється його територія.

В день відкриття музей працює для городян і гостей міста безкоштовно.