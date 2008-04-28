Музей світової скульптури відкриють в Євпаторії
15:06, 28 квітня 2008Крым
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1 травня працює безкоштовно
1 травня в Євпаторії відкриється для відвідувачів музей світової скульптури. Він знаходиться в Шовковичному сквері.
Сьогодні в експозиції музею - 24 паркових скульптури. До відкриття тут встановлять ще три: розділ «Боги стародавньою Керкинітіди» поповниться зображенням бога морів Посійдона, а до дитячого куточка приєднаються Баба Яга і Кощій Безсмертний.
У червні на території музею планується встановити ще 10 скульптур, повідомляє євпаторійський портал "Каламіт".
До сезону упорядковується і озеленюється його територія.
В день відкриття музей працює для городян і гостей міста безкоштовно.
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