Вертольотом керував молодий командир, а не льотчик-стажер

На даний час основною причиною катастрофи українського вертольота Мі-8, який розбився в Чорному морі, фахівці називають людський фактор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Сімферополі після наради із силовиками, керівництвом Криму й компанії «Чорноморнафтогаз» повідомив міністр транспорту та зв`язку України, голова урядової комісії зі з`ясування причин катастрофи вертольота Мі-8 Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Всі ми схиляємося до того, що все-таки це людський фактор. Була помилка», - зазначив міністр. При цьому Й.ВІНСЬКИЙ підкреслив, що підготовка екіпажу вертольота Мі-8 не викликає сумнівів.

Також міністр спростував інформацію низки ЗМІ про те, що вертольотом керував льотчик-стажер. «Це неправда», - підкреслив голова Мінтрансу. «Принаймні, за тією інформацією, яку ми сьогодні маємо: за кермом сидів командир екіпажу – дійсно, молодий командир, він був командиром три місяці, але в нього достатній досвід польотів на цьому типі вертольота - десь 1300 годин нальоту, сказати, що це недосвідчена людина - важко, хоча як командир – він новий. Поруч із ним сидів заступник командира авіазагону, який його (командира екіпажу – УНІАН) інспектував. Він (заступник командира авіазагону – УНІАН) – пілот першого класу», - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, вранці 28 квітня вертоліт Мі-8 Кримського авіапідприємства «Універсал-Авіа», що виконує роботи з доставки вахтового персоналу «Чорноморнафтогазу», здійснював плановий політ із доставки вахти на плавучу бурову установку «Таврида». Погода для польоту була задовільною. Під час заходу на посадку, вертоліт зачепив заднім гвинтом опорну колону, внаслідок чого впав на платформу, вибухнув і зайнявся. Силами інженерно-технічного персоналу платформи пожежу було ліквідовано. На борту Мі-8 перебували 17 працівників «Чорноморнафтогазу» й 3 члени екіпажу. Всі вони загинули.

У Криму створено штаб із розслідування причин аварії, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації й надання допомоги сім`ям загиблих.

За розпорядженням Кабінету міністрів України створено Урядову комісію з розслідування причин аварії вертольота Мі-8.

Деякі ЗМІ поширили інформацію, що вертольотом керував льотчик-стажер.