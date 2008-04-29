ЄСМ планує висунути кандидата на пост Президента

В Україні під егідою Євразійського союзу молоді (ЄСМ) стартує нова опозиційна програма «Інша Україна».

Заходи ЄСМ називатимуться «Мітинг незгодних», «Марш незгодних» та ін.

Основна мета проекту «Інша Україна» - висунути кандидата на пост Президента України і «сформувати здорову опозицію ворожої для народу правлячої верхівки». «Ми влаштуємо шоу, від якого здригнуться все ті сили, служби, які фабрикують проти нас кримінальні справи, намагаються залякати нас і наших соратників», - заявили в ЄСМ-Крим.

ЄСМ також стверджує, що Апеляційний суд АРК відмінив ухвалу районного суду Бахчисараю про заборону діяльності місцевих "євроазійців".