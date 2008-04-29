ЄСМ планує висунути кандидата на пост Президента
19:13, 29 квітня 2008Крым
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Чи потрібна «Інша Україна»?
В Україні під егідою Євразійського союзу молоді (ЄСМ) стартує нова опозиційна програма «Інша Україна».
Заходи ЄСМ називатимуться «Мітинг незгодних», «Марш незгодних» та ін.
Основна мета проекту «Інша Україна» - висунути кандидата на пост Президента України і «сформувати здорову опозицію ворожої для народу правлячої верхівки». «Ми влаштуємо шоу, від якого здригнуться все ті сили, служби, які фабрикують проти нас кримінальні справи, намагаються залякати нас і наших соратників», - заявили в ЄСМ-Крим.
ЄСМ також стверджує, що Апеляційний суд АРК відмінив ухвалу районного суду Бахчисараю про заборону діяльності місцевих "євроазійців".
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