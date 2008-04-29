Результати тестування з математики обіцяють не пізніше 30 травня

У тестуванні з математики, яке відбулося cьогодні, взяли участь 225 383 особи, що становить 85,5% від кількості зареєстрованих.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі незалежного оцінювання з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

За уточненими даними, для оцінювання знань з математики попередньо зареєструвалося 266 тис. 337 випускників шкіл.

Учасники тестування з математики довідаються про свої результати не пізніше 30 травня 2008 року. Результати тестування надійдуть в індивідуальних конвертах на пункти реєстрації.

Тестові завдання, правильні відповіді на них та посилання на відповідні параграфи у підручниках будуть опубліковані в інтернеті завтра.

Як повідомлялося, 22 квітня 2008 року відбулося тестування з української мови та літератури, яке є обов`язковим для всіх бажаючих стати студентами. Участь у ньому взяли 92% із 512 тис. зареєстрованих учасників.