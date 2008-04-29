Путін направив Ющенку співчуття у зв`язку з катастрофою вертольота Мі-8

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН направив Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ співчуття у зв`язку з катастрофою вертольота Мі-8, що сталася 28 квітня 2008 року в Чорному морі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Посольства РФ в Україні.

«З глибокою скорботою сприйняли звістку про трагічну загибель людей в результаті катастрофи вертольота Мі-8, що сталася 28 квітня ц.р. в районі платформи «Тавріда» в Чорному морі. Прошу передати рідним і близьким загиблих мої найщиріші співчуття», - йдеться в співчутті В.ПУТІНА.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з катастрофами вертольота Мі-8 в районі платформи «Тавріда» «Чорноморнафтогазу» і судна «Нафтогаз-67» в Південно-Китайському морі, які спричинили численні людські жертви, Президент України своїм Указом оголосив 30 квітня в Україні день жалоби.

Вертоліт Мі-8 розбився 28 квітня під час посадки на плавучу бурову платформу ”Тавріда” в Чорному морі. На борту вертольота знаходилися 17 співробітників платформи і 3 члени екіпажа, всі вони загинули.

Транспортно-буксирне судно ”Нафтогаз-67” 22 березня зіткнулося з китайським суховантажем ”Яохай” неподалік від Сянгана (Гонконгу) і затонуло. З 25 членів екіпажа семеро (один громадянин Китаю і 6 громадян України) були врятовані. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків. Тіла інших 15 моряків було знайдено після підняття судна з дня моря.