30 квітня в Україні - день жалоби

У зв`язку з катастрофами гелікоптера Мі-8 у районі платформи «Таврида» «Чорноморнафтогазу» та судна «Нафтогаз-67» у Південно-Китайському морі, які призвели до численних людських жертв, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом оголосив 30 квітня в Україні днем жалоби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих під час аварії у районі платформи «Таврида» гелікоптера Мі-8. «Сумую і вболіваю разом із родинами загиблих», - йдеться у співчутті Президента.

Як йдеться в тексті документа, у день жалоби на всій території України треба приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; відмінити розважально-концертні заходи, спортивні змагання, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Як повідомляв УНІАН, вертоліт Мі-8 розбився 28 квітня під час посадки на плавучу бурову платформу "Таврида" в Чорному морі. На борту вертольота знаходилися 17 співробітників платформи і 3 члени екіпажу, всі вони загинули.

Транспортно-буксирне судно "Нафтогаз-67" 22 березня зіткнулося з китайським суховантажним судном "Яохай" неподалік від Сянгану (Гонконгу). Одержавши пробоїну, українське судно затонуло. З 25 членів екіпажу семеро (один громадянин Китаю і 6 громадян України) були врятовані. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків. Тіла решти 15 моряків були виявлені після підняття судна з дня моря.