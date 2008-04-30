Святкування Першотравня не відмінили

1 травня в Сімферополі відбудеться демонстрація, присвячена Дню солідарності трудящих.

У демонстрації, крім трудових колективів півострова і жителів Сімферополя, візьмуть участь активісти політичних сил (КПУ, СДПУ(О), "Батьківщини" та ін.).

За попередніми даними міськради Сімферополя, в демонстрації очікується участь до 15 тис. чоловік.

Урочисті заходи також відбудуться в містах і районах Криму, повідомила сьогодні прес-служба Ради міністрів Криму.

Святкування Першотравня в Сімферополі не відмінили, не дивлячись на трагедію, що сталася в Криму – 28 квітня при посадці на плавучу бурову платформу "Тавріда" в Чорному морі розбився вертоліт Мі-8, на борту якого знаходилися 17 співробітників "Чорноморнафтогазу" і 3 членів екіпажу. Всі 20 чоловік загинули.