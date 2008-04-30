Тимошенко висловила співчуття ЧНГ

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловивила співчуття працівникам Держаного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь).

Як говориться у телеграмі, текст якої розміщений на офіційному сайті ЧНГ, Ю.ТИМОШЕНКО від імені уряду і від себе особисто висловлює глибоке співчуття у зв’язку з катастрофою, що сталася з вертольотом Мі-8 у Чорному морі. "Разом з вами ми сумуємо з тими, хто втратив найдорожче – своїх рідних і близьких", - зазначила глава Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня вертоліт Мі-8 розбився під час посадки на плавучу бурову платформу ”Таврида” в Чорному морі. Мі-8 зачепився заднім гвинтом за систему огорожі ”Тавриди”, перевернувся і загорівся. Працівниками платформи пожежа була ліквідована.

На борту вертольота знаходилися 17 співробітників платформи і 3 члени екіпажу, всі вони загинули.

28 квітня розпорядженням Кабінету міністрів України була створена Урядова комісія з розслідування причин аварії вертольота Мі-8. Головою комісії призначено міністра транспорту і зв`язку Йосипа ВІНСЬКОГО.

Комісія розглядає 4 можливі причини катастрофи (помилка пілота; погодні умови; технічні несправності і зовнішнє втручання).