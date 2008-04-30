КаZaнтіп продемонструє Щастя

30-31 травня у с. Попівка (Євпаторія, Крим) відбудеться "Демонстрація щастя".

Наочна Демонстрація щастя вперше відбулася в 2003 році.

День Наочної Демонстрації Щастя – є Національним Святом Республіки Каzантіп, "і обов`язковий до святкування в конституційному порядку" КаZантіпа. "Це чудове свято доводиться на 31 травня за сіро-одноманітним світовим календарем. Тисячі жителів республіки колесять по байраках Попівки на величезних музичних платформах і життєстверджуюче демонструють відчуття Щастя", - повідомляється на сайті КаZантіпа

Сенс свята в тому, щоб продемонструвати свою внесезонную відданість ідеалам республіки - готовність бути щаслівим, а також готовність до основної події літа. Це свого роду генеральна репетиція.

Кожен демонстрант зобов`язаний пройти інструктаж у віртуальному офісі Республіки Z.