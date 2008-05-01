Сімферополь святкує Першотравень

Першотравнева демонстрація пройшла сьогодні в центрі Сімферополя. В заході взяли участь близько 15 тисяч осіб - безпосередні учасники демонстрації й глядачі, повідомили кореспонденту УНІАН співробітники міліції.

У святковій ході взяли участь керівники Криму, апарат парламенту й уряду автономії, представники політичних сил і громадських організацій, працівники профспілок, вчителі, ветерани, козаки, юні спортсмени та ін.

Глядачі, які спостерігали за демонстрацією, були з повітряними кульками та квітами, періодично кричали «Ура!».

Демонстрацію очолювала колона активістів Компартії. Вони несли транспаранти: «Крымчане – против НАТО», «Неофашизм не пройдет», «Ющенко, руки прочь от советской истории!» тощо.

Керівники Криму – голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА й спікер Верховної Ради автономії Анатолій ГРИЦЕНКО – йшли в колоні під прапорами Криму, України та Партії регіонів. У руках у них були прапорці Партії регіонів. У цій же колоні йшов лідер кримських «регіоналів», народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ.

Також у демонстрації взяли участь активісти СДПУ(о), Соцпартії, Блоку Наталії Вітренко, партії «Союз», Російської громади Криму, партії «Руський блок».

У колоні представників Російської громади Криму та «Руського блоку», зокрема, були прапори Росії. Демонстранти з цієї колони скандували: «Севастополь – Крим - Росія!».

Замикала демонстрацію колона працівників профспілок Криму.

На час проведення демонстрації рух автотранспорту в центрі міста (на вулицях Севастопольській і Самокіша, на проспекті Кірова було припинено.

Святкування 1 травня в Сімферополі продовжили в парках і скверах.