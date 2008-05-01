Заклики Ющенка б`ють мимо цілі?

Німецьке видання Frankfurter Rundschau вважає, що інформаційна кампанія в Україні щодо її приєднання до НАТО не увінчається успіхом.

Про це йдеться в статті "Дебати навколо НАТО розколюють Україну", опублікованій в номері за четвер, переклад якої наводить Инопресса.ру.

У матеріалі описуються акції протесту проти вступу в Альянс, що пройшли недавно в Сімферополі.

"Ще кілька тижнів тому на подібні, майже вже щоденні протести на чорноморському узбережжі навряд чи хтось звернув би увагу в досить віддаленому звідси Києві. Однак після самміту НАТО, що пройшов на початку квітня в Бухаресті, за ексцесами спостерігають з великою тривогою. Вони показують, яка напружена обстановка панує в країні", - йдеться в статті.

"Зерна розбрату, як ці не здасться дивним, посіяв сам український уряд. Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко і президент Віктор Ющенко всіляко рвуться в західний оборонний союз, хоча більшість населення проти цього бурхливо заперечує", - пише видання.

У статті відзначається, що "перші особи альянсу зрозуміли вибухонебезпечність положення і поки що перенесли план з інтеграції України в НАТО на грудень. Політикам у Києві пояснили, що спочатку Україна повинна схилити до вступу в альянс власне населення".

"Тому в Україні під егідою держави почалася інформаційна кампанія з популяризації ідеї вступу країни в НАТО, яка, схоже, так і не забезпечить бажаного результату", - вважає видання.

"Зараз більше 90% жителів Криму відкидають вступ в альянс. Регулярні заклики українського президента Віктора Ющенка теж б`ють мимо цілі", - констатує газета.

Українська правда