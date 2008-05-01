Грач закликає «витребувати» від влади референдум щодо НАТО

Перший секретар Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України, народний депутат Леонід ГРАЧ вважає, що до грудня народу необхідно «витребувати» у влади проведення референдуму з питання вступу України до НАТО.

Про це Л.ГРАЧ заявив сьогодні в Сімферополі, повідомили УНІАН у прес-службі Кримського рескому КПУ.

«Якщо ми з вами не доб`ємося цього до грудня, Україна без нашої волі буде втягнута в НАТО», - сказав Л.ГРАЧ.

«Народ має право на суверенне самовизначення. Оскільки будь-яка держава має право на суверенітет, і зокрема наша. Росія при розвалі Радянського Союзу в 1991 році після злочинної змови в Біловезькій Пущі взяла на себе зобов`язання виступати гарантом безпеки й суверенітету України. Так от хай сьогодні Росія й виконує взяті на себе міжнародні правові зобов`язання. Ми повинні, якщо хочете, вимагати цього сьогодні від Росії, - сказав лідер комуністів Криму. - Росія нехай захищає взяті на себе зобов`язання щодо збереження суверенітету України й, природно, етнічної частини російських громадян України. Без виконання Росією гарантій дотримання незалежності України нас точно втягнуть до НАТО».

*** Влада України прагне, щоб країна вступила до Північноатлантичного союзу. У НАТО мають деякі застереження щодо низького рівня підтримки вступу до НАТО серед мешканців України.

На саміті Північноатлантичного альнсу на початку квітня Україна не отримала бажаного приєднання до Плану дій для членства в НАТО. Водночас країні пообіцяли новий розгляд прохання про План дій наприкінці цього року - у грудні.