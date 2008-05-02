Кримські партизани зібралися на маївку

За даними кримського уряду, близько 3 тисяч чоловік взяли участь у партизанській маївці, яка за традицією, вже 57-й рік поспіль відбулася на Ангарському перевалі.

Як повідомляє прес-служба Ради міністрів АРК, учасники маївки поклали вінки і квіти до пам`ятника «Партизанська шапка» і Пам`ятного знаку на Ангарському перевалі, встановленому на честь партизан і підпільників.

Біля Пам`ятного знаку відбувся мітинг, присвячений історії кримського партизанського руху і 63 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

За традицією, була організована робота "польової" кухні, відбувся концерт колективів художньої самодіяльності.

У заході взяли участь представники керівництва Криму, командування Чорноморського Флоту РФ і Військ берегової оборони України, ветерани зі всіх регіонів Криму, громадськість.