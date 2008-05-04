Альпіністи врятували 3 російських туристів

У Криму альпіністи МНС врятували 3 туристів із Москви.

Як повідомляє Управління інформаційно-роз`яснювальної роботи та зв`язків із ЗМІ МНС України, 3-го травня поблизу села Баштанівка Бахчисарайського району, у печерному монастирі Качи-Кальйон, під час бейс-стрибка зі скелі впав та отримав травми 30-річний турист із Москви. На місце прибули 5 працівників місцевого гірського пошуково-рятувального взводу МНС, які з використанням спеціального обладнання підняли постраждалого вгору, надали йому первинну медичну допомогу та у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Також 3-го травня поблизу селища Форос, на горі Мшатка-Кая, двоє туристів із Москви, 1979 та 1981 років народження, зірвалися з крутого скельного схилу висотою 20 метрів. На місце прибули 6 працівників Ялтинського гірського пошуково-рятувального взводу МНС, які з використанням спеціального обладнання підняли постраждалих вгору, надали їм первинну медичну допомогу та у стані середньої важкості передали лікарям «швидкої».