У Криму затримали унікальну колекцію

Співробітники митного поста «Сімферополь-аеропорт» Кримської митниці запобігли спробі незаконного вивозу за межі України унікальної колекції, що налічує 94 прикраси і предметів стародавнього побуту, імовірно, VIII - I століть до нашої ери.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримської митниці.

Колекцію в дорожній сумці серед особистих речей намагався провезти громадянин Туреччини, який прямував авіарейсом «Сімферополь - Стамбул». Він вибрав для себе спрощену систему проходження митного контролю («зелений коридор») і поставив багажну сумку на стрічку рентген-апарату, за допомогою якого і виявили рідкісні предмети: 94 вироби із глини, скла і металу (кільця, браслети, дзвіночки, посуд).

За словами громадянина Туреччини, предмети він «придбав на ринку у продавщиці м`ясопродуктів, за колекцію разом із м`ясом сплатив 250 доларів США».

«Дані пояснення звучать особливо непереконливо, якщо врахувати, що серед затриманих предметів, присутня, наприклад, скляна судина (імовірно VIII в. до н.е.) – унікальний експонат стародавнього скляного ремесла, що дивом зберігся до наших днів», - зазначили митники.

За попередньою версією мистецтвознавців, у такому стані предмети старовини могли зберегтися в могильниках і були знайдені так званими «чорними археологами».

У Кримській митниці зазначають, що навіть при побіжному огляді речей видно: в Україні «залишилася цінна колекція предметів скіфських часів», яка, можливо, не має аналогів у країні.

Складено протокол про порушення митних правил. Предмети передано експертам для дослідження і визначення їх реальної культурно-історичної цінності.