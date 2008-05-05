Всеукраїнська нарада з питань ЖКГ

6 травня - 11.00. Міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко проведе Всеукраїнську нараду за участю заступників голів обласних адміністрацій і заступників міських голів, керівників управлінь житлово-комунального господарства і підприємств комунальної теплоєнергетіки, на якому поставить оцінку українським теплоенергетікам за наслідками роботи в опалювальний період 2007-2008 рр. і визначить стратегічні завдання на наступний сезон.

12.00 - прес-конференція міністра.

Судак, туристично-оздоровчий комплекс «Судак» (вул. Леніна, 89).