У Чорному і Азовському морях збільшується число риб-вселенців

У Чорному і Азовському морях останніми роками збільшується число риб-вселенців і зменшується кількість чорноморських видів риби.

Як повідомив кореспондентові УНІАН заступник директора Інституту біології південних морів Національної академії наук України Олександр БОЛТАЧОВ, до теперішнього часу в Азово-Чорноморському басейні, з одного боку, продовжується процес «медітеранізації» - за рахунок вселення нових видів із Середземного моря, або внесення екзотичних видів з баластними водами торгових суден; з іншого боку, спостерігається істотне зменшення чисельності багатьох чорноморських видів, деякі з яких не зустрічаються вже впродовж десятиліть.

О.БОЛТАЧОВ повідомив, що останнє пов`язане з погіршенням умов проживання, а також з переловом, вселенням агресивних видів та ін.