У Криму прикордонники знайшли торпеду

1 травня в Криму на узбережжі Чорного моря між Алуштою та Судаком українські прикордонники виявили російську ракету.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

“Між Алуштою і Судаком наряд українських прикордонників виявив на узбережжі ракету”, - повідомив співрозмовник агентства, додавши, що після вивчення з’ясувалось, що це нова експериментальна ракета, яка використовується корабельними системами для ураження надводних і повітряних цілей противника.

Водночас, керівник прес-служби Державної прикордонної служби України Сергій АСТАХОВ повідомив, що 26 квітня близько 10.30 у районі села Привітне Алуштинського району Криму прикордонний патруль виявив предмет, схожий на торпеду. За його словами, про цей факт було повідомлено МНС та МВС.

За словами С.АСТАХОВА, снаряд передано до МНС. Він також повідомив, що, за попередньою інформацією, цей снаряд використовували моряки ЧФ РФ під час навчань.

У прес-службі ЧФ інформацію спростовують.