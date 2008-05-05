Міні-пансіонат і 2 готелі «накрили» в Криму

У Криму податківці вилучили 2 приватні готелі і міні-пансіонат.

Про це повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму.

В Алупці через відсутність необхідних документів вилучений, згідно складеному протоколу, готель (загальна площа 2500 кв.м.) на 25 номерів.

У Феодосії через аналогічні порушення чинного законодавства співробітники податкової міліції вилучили готель (загальна площа 900 кв.м.).

В Ялті через відсутність документів (дозволу на розміщення об`єкту торгівлі, сертифікати), згідно складеному протоколу, вилучений міні-пансіонат.

По кожному факту документи будуть передані до суду.