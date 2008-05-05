Міні-пансіонат і 2 готелі «накрили» в Криму

18:19, 05 травня 2008
Крым
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Сезон-2008 стартував і у податківців

У Криму податківці вилучили 2 приватні готелі і міні-пансіонат. 

Про це повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму.

В Алупці через відсутність необхідних документів вилучений, згідно складеному протоколу, готель (загальна площа 2500 кв.м.) на 25 номерів.

У Феодосії через аналогічні порушення чинного законодавства співробітники податкової міліції вилучили готель (загальна площа 900 кв.м.). 

В Ялті через відсутність документів (дозволу на розміщення об`єкту торгівлі, сертифікати), згідно складеному протоколу, вилучений міні-пансіонат. 

По кожному факту документи будуть передані до суду.

 

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