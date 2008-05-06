7 травня - фінал Кубка України з футболу

08:05, 06 травня 2008
Крым
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Донецький «Шахтар» проти київського «Динамо»

Завтра - фінальний матч Кубка України сезону 2007/08 між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Динамо» (Київ).

7 травня о 19.00 з харківського стадіону «Металіст» на телеканалі ICTV розпочнеться пряма трансляція матчу.

Коментуватиме вирішальний кубковий поєдинок Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, повідомляє прес-служба ФК «Динамо Київ».

 

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