7 травня - фінал Кубка України з футболу
08:05, 06 травня 2008Крым
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Донецький «Шахтар» проти київського «Динамо»
Завтра - фінальний матч Кубка України сезону 2007/08 між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Динамо» (Київ).
7 травня о 19.00 з харківського стадіону «Металіст» на телеканалі ICTV розпочнеться пряма трансляція матчу.
Коментуватиме вирішальний кубковий поєдинок Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, повідомляє прес-служба ФК «Динамо Київ».
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