У Куніцина на бійки часу немає
На референдум не дасть і копійки
|Сергій Куніцин
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова виконавчої влади міста Сергій КУНІЦИН.
«Що стосується консультативного референдуму, то я свою думку не змінив, вважаю цю акцію великою політичною дурістю. Референдум ніяких наслідків юридичних нести не буде, викинемо гроші на вітер. Більш того, всі документи сьогодні знаходяться в судах (міська адміністрація звернулася з відповідним позовом - УНІАН). Я вважаю, що в нинішній ситуації, коли місто готується до ювілею, це політична короткозорість», - сказав голова міської державної адміністрації.
Як додав С.КУНІЦИН, «ми й копійки бюджетних коштів на референдум не витратимо». «Тим більше, - сказав він, – випускні в школах, які дільниці для голосування? Іспити, тестування, випускні вечори, а ми займатимемося голосуванням? І що потім? Знову бійка? В мене на це часу немає. Я ні з ким не воюю й воювати не збираюся. У мене на це немає часу й бажання».
За словами С.КУНІЦИНА, він не боїться референдуму. «Чим можна налякати людину, яка пройшла війну (в Афганістані – УНІАН), двічі йшов у відставку (з посади прем`єр-міністра Криму - УНІАН)? Ось є головне й є не головне. Для мене головне – це 9 Травня, день звільнення міста, свято. Треба зробити так, щоб усім сподобалося».
Як повідомляв УНІАН, 8 квітня цього року Севастопольська міська рада підтримала вимоги депутатів міськради й ухвалила рішення про проведення 25 травня місцевого (консультативного) референдуму з питання „недовіри міській державній адміністрації у зв`язку з її діями по передачі різним об`єктам господарювання земель міста Севастополя під забудову”.
23 квітня міськрада Севастополя на позачерговому пленарному засіданні визначилася з організаційними питаннями, що стосуються проведення референдуму. Зокрема, депутати затвердили календарний план із підготовки та проведення референдуму, утворили відповідну міську комісію, визначили склад, межі дільниць для голосування й місць знаходження дільничних комісій, затвердили кошторис витрат на підготовку та проведення референдуму, а також зміст і форми бюлетенів. Вирішено утворити 173 дільниці, а також 14 додаткових. На проведення референдуму потрібно виділення з місцевого бюджету 649 тис. 995 грн. 66 коп.
Севастопольська міська державна адміністрація на це неодноразово заявляла, що референдум не є легітимним, і фінансувати його проведення не має наміру.