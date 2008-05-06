У Куніцина на бійки часу немає

Севастопольська міська державна адміністрація не виділятиме бюджетних коштів на проведення ініційованого міською радою місцевого (консультативного) референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова виконавчої влади міста Сергій КУНІЦИН.

«Що стосується консультативного референдуму, то я свою думку не змінив, вважаю цю акцію великою політичною дурістю. Референдум ніяких наслідків юридичних нести не буде, викинемо гроші на вітер. Більш того, всі документи сьогодні знаходяться в судах (міська адміністрація звернулася з відповідним позовом - УНІАН). Я вважаю, що в нинішній ситуації, коли місто готується до ювілею, це політична короткозорість», - сказав голова міської державної адміністрації.

Як додав С.КУНІЦИН, «ми й копійки бюджетних коштів на референдум не витратимо». «Тим більше, - сказав він, – випускні в школах, які дільниці для голосування? Іспити, тестування, випускні вечори, а ми займатимемося голосуванням? І що потім? Знову бійка? В мене на це часу немає. Я ні з ким не воюю й воювати не збираюся. У мене на це немає часу й бажання».

За словами С.КУНІЦИНА, він не боїться референдуму. «Чим можна налякати людину, яка пройшла війну (в Афганістані – УНІАН), двічі йшов у відставку (з посади прем`єр-міністра Криму - УНІАН)? Ось є головне й є не головне. Для мене головне – це 9 Травня, день звільнення міста, свято. Треба зробити так, щоб усім сподобалося».

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня цього року Севастопольська міська рада підтримала вимоги депутатів міськради й ухвалила рішення про проведення 25 травня місцевого (консультативного) референдуму з питання „недовіри міській державній адміністрації у зв`язку з її діями по передачі різним об`єктам господарювання земель міста Севастополя під забудову”.

23 квітня міськрада Севастополя на позачерговому пленарному засіданні визначилася з організаційними питаннями, що стосуються проведення референдуму. Зокрема, депутати затвердили календарний план із підготовки та проведення референдуму, утворили відповідну міську комісію, визначили склад, межі дільниць для голосування й місць знаходження дільничних комісій, затвердили кошторис витрат на підготовку та проведення референдуму, а також зміст і форми бюлетенів. Вирішено утворити 173 дільниці, а також 14 додаткових. На проведення референдуму потрібно виділення з місцевого бюджету 649 тис. 995 грн. 66 коп.

Севастопольська міська державна адміністрація на це неодноразово заявляла, що референдум не є легітимним, і фінансувати його проведення не має наміру.