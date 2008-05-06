Парламент Криму розгляне 14 питань

21 травня депутати Верховної Ради Криму зберуться на чергове пленарне засідання. На порядку денному пленарного тижня 21-23 травня - 14 питань.

Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Президії кримського парламенту, передає УНІАН.

Зокрема, кримські парламентарії планують розглянути питання про заходи з підготовки об`єктів життєзабезпечення АР Крим до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 років, питання про хід виконання Республіканської програми підтримки житлового будівництва на селі «Власний будинок» тощо.

Також на пленарному засіданні планується розглянути подання прокурора Криму про невідповідність Конституції й законам України окремих положень правових актів ВР АРК, що стосуються визначення розрахунків, розподілу й порядку використання плати за оренду майна, що належить автономії.