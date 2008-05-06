У Криму шукають «небезпечний вантаж»

До 25 травня на території Криму співробітниками Державтоінспекції проводяться рейди-перевірки під назвою «Небезпечний, великогабаритний вантаж».

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму, в ході операції приділятиметься увага дотриманню водіями вантажівок Правил дорожнього руху, на наявність документації, додаткового устаткування транспортних засобів, які перевозять вантаж.

Транспортний засіб, на якому перевозиться небезпечний вантаж, повинен бути позначений пізнавальними знаками «Небезпечний вантаж», транспорт повинен бути забезпечений протипожежними та іншими пристосуваннями.