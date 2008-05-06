Комуністи підняли заяложену тему?

Лідер УНП, народний депутат фракції "Наша Україна – Народна Самооборона" Юрій КОСТЕНКО заявляє, що збір підписів не вплине на рішення про виведення Чорноморського флоту РФ з території України.

За словами Ю.КОСТЕНКА, "ніякий збір підписів не може вплинути на рішення про виведення ЧФ РФ з території України, оскільки, згідно з чинною Конституцією, в нашій державі заборонено базування будь-яких іноземних військ - чи то російських, чи то натівських, чи то будь-яких інших".

"Не дивно, що комуністи знову підняли заяложену тему захисту прав російськомовного населення Кримського півострова. Це гасло КПУ є елементом їхнього самопіару і ніяк не залежить від того, базується, чи не базується Чорноморський флот РФ у Криму. Комуністи вже мають певні традиції у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, тим більше у такому складному регіоні, як Кримський півострів", - заявивив депутат, повідомляє прес-служба УНП

"Питання прав людини, яке КПУ ставить в основі їхньої вимоги надати ЧФ РФ право безстрокового базування кораблів на півострові України, захищається демократичним, а не тоталітарним, устроєм, - зазначив Ю.КОСТЕНКО. - І не комуністам, представникам тоталітарного устрою, говорити про права людини".