Ялтинська кіностудія зняла ролик для фільму «Хортиця»

Ялтинська Кіностудія зняла тизер свого першого прокатного фільму «Хортиця» - історико-пригодницького екшену, якій охоплює два історичних періоди: X та XVII століття.

Події фільму відбуваються у два історичні періоди – X та XVII столітті – на території Причорномор`я, Туреччини та на острові Хортиця. В основі сюжету — легенда про два магічних мечі, якими володів князь Святослав.

Зйомки тизеру відбувались 18-20 квітня в хромакейному павільйоні та натурних площадках Ялтинської кіностудії та в Генуезькій фортеці.

Тизер відзнято для візуалізації сценарію та ідеї фільму, а також для «презентації можливостей кіностудії знімати якісне повнометражне кіно». За допомогою рекламного тизеру планується залучити до проекту нових партнерів.

Постпродакшн та візуальні ефекти забезпечує компанія VISUS.

Прем`єра тизеру фільму «Хортиця» відбудеться 15 травня в рамках міжнародного ринку телемовного контенту Moscow TeleShow Весна 2008.

telekritika.ua