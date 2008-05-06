У Криму вшановували фронтовиків

Керівництво Криму провело урочистий прийом Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, 4-х медалів «За відвагу» і активістів ветеранського руху, присвячений 63 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму, відкриваючи урочисту церемонію, голова Радміну Віктор ПЛАКІДА вручив вітальні листи Президента України Віктора ЮЩЕНКА кримським ветеранам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Глава парламенту АРК Анатолій ГРИЦЕНКО і глава уряду Криму Віктор ПЛАКІДА виразили вдячність фронтовикам за подвиги. В.ПЛАКІДА відзначив, що серед 11 тис. 600 Героїв Радянського Союзу більш як тисяча - пов`язані з Кримом.