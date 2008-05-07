7 травня - тестування з історії України

99 тис. випускників зареєструвалися для проходження тестування з історії України, яке відбудеться 7 травня в усіх регіонах України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Інформаційного центру незалежного оцінювання.

22 тис. з них виявили бажання отримати російськомовний переклад завдань, зазначає Інформцентр.

Загалом 78% учасників складатимуть предмет українською мовою, 22 – російською. Менше відсотка виявило бажання отримати переклад тестових завдань угорською, румунською, молдовською та кримськотатарською мовами.

Тестування з історії відбуватиметься одночасно у 6 тис. 888 аудиторіях в усіх регіонах України. Його проведенням опікуватимуться 17 тис. 636 фахівців. На кожному з 420 пунктів тестування цілодобово чергуватимуть представники Державної служби охорони.

Як повідомлялося, основна сесія зовнішнього оцінювання знань випускників триває з 22 квітня 2008 року. В усіх областях вже відбулися тестування з двох предметів - української мови та літератури й математики. Всього цьогоріч відбудеться тестування з 11 предметів.