Ветерани за День Перемоги без політики

Лідери ряду ветеранських організацій Севастополя у спільному зверненні закликали партії і громадські організації не проводити політичні акції у День Перемоги - 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, автори звернення закликають місцевих політиків „утриматися від використання всенародного торжества у вузькопартійних цілях, продемонструвати політичну зрілість і справжнє єднання перед пам’яттю борців з фашизмом”.

У зверненні також висловлюється впевненість, що „ніякі розбіжності в політичних поглядах не захмарять велич і торжество всенародного свята”.

Звернення підписали голова Севастопольського комітету ветеранів Великої Вітчизняної війни і Збройних Сил, голова громадської організації „Ветерани Військово-морських сил України”, голова ради громадської організації „Жінки-фронтовички і вдови ветеранів Великої Вітчизняної війни”, голова ради Севастопольського Будинку ветеранів, а також Почесний громадянин міста-героя Севастополя, Герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації у відставці Віктор КОЛЯДІН.