Російський дельтапланеріст впав у Криму

У Криму впав 24-річний російський дельтапланеріст. Спортсмена у важкому стані шпиталізовано. Зараз за його життя борються лікарі.

Нещасний випадок стався ввечері 6 травня на горі Климентьєва, повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму.

«6 петербурзьких дельтапланеристів тренувалася на північному схилі гори. Раптово один із хлопців, який стрибнув з гори, на другому розвороті зайшов дуже низько і звалився вниз», - мовиться в повідомленні.

24-річного жителя Санкт-Петербурга у важкому стані доставили в міськлікарню Феодосії. Постраждалий одержав струс мозку, закриту черепно-мозкову травму і впав у кому. Молода людина, за інформацією його друзів, займалася дельтапланеризмом близько року.