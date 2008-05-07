Москаль вважає дурницею ініціативу Грача

Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ вважає черговою дурницею збір підписів за надання Чорноморському флоту Росії права безстрокового базування у Севастополі.

«Питання національної безпеки є загальнонаціональними, і вирішувати їх шляхом збору підписів неприпустимо – це чергова дурниця. Якщо ж оцінювати це як опитування громадської думки, то треба пам’ятати, що Севастополь і Крим є частинами унітарної держави і для репрезентативних результатів треба також спитати думку українців у Києві, Донецьку, Львові, інших містах. Підписи ж, зібрані таким чином, як це роблять тепер комуністи, не матимуть жодної юридичної сили», – сказав Г.МОСКАЛЬ, повідомляє прес-служба «Народної самооборони».

«Комуністи люблять збирати для чогось підписи, аби тримати в тонусі свій нечисленний електорат. Утім, є чинна угода, де чітко вказано, до якого року російський Чорноморський флот може перебувати на території України. Буде цей договір пролонговано чи ні – вирішить керівництво держави, а аж ніяк не комуністи», – підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня на традиційній партизанській маївці в Криму перший секретар Кримського республіканського комітету Компартії України, народний депутат Леонід ГРАЧ заявив про намір почати збір підписів за те, щоб ЧФ РФ «навіки залишався» в Севастополі.

5 травня офіційно стартував збір підписів за безстрокове базування Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

«Відозва лідера кримських комуністів і антифашистів Леоніда ГРАЧА за безстрокове базування Чорноморського флоту в Севастополі зустріла найактивнішу підтримку в народних масах», - заявляють комуністи Криму.