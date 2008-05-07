Кримський спікер отримав те, що має Кучма

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО за заслуги і великий особистий внесок у зміцнення дружби і співпраці між Росією і Україною удостоєний Золотої зірки «Честь і гордість братських слов`янських народів» - вищої нагороди Національного комітету суспільних нагород Російської Федерації.

Як повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, нагороду А.ГРИЦЕНКУ вручив віце-президент Нацкомітету суспільних нагород РФ Валентин КОСАРИК.

«За його словами, цієї нагороди зазвичай удостоюються лише перші особи держав і їх регіонів. Першим володарем такої Золотої зірки зовсім нещодавно став екс-президент України Леонід КУЧМА. Глава кримського парламенту удостоївся честі стати другим», - говорить А.ГОРЄВА.

В.КОСАРИК наголосив, що кримський спікер «вищу академічну нагороду заслужив давно».

А.ГРИЦЕНКО подякував за Золоту зірку та зазначив, що дуже символічно одержати таку нагороду напередодні 9 Травня.