Кримський спікер отримав те, що має Кучма
Кажуть, давно заслужив
Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО за заслуги і великий особистий внесок у зміцнення дружби і співпраці між Росією і Україною удостоєний Золотої зірки «Честь і гордість братських слов`янських народів» - вищої нагороди Національного комітету суспільних нагород Російської Федерації.
Як повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, нагороду А.ГРИЦЕНКУ вручив віце-президент Нацкомітету суспільних нагород РФ Валентин КОСАРИК.
|Анатолій Гриценко
«За його словами, цієї нагороди зазвичай удостоюються лише перші особи держав і їх регіонів. Першим володарем такої Золотої зірки зовсім нещодавно став екс-президент України Леонід КУЧМА. Глава кримського парламенту удостоївся честі стати другим», - говорить А.ГОРЄВА.
В.КОСАРИК наголосив, що кримський спікер «вищу академічну нагороду заслужив давно».
А.ГРИЦЕНКО подякував за Золоту зірку та зазначив, що дуже символічно одержати таку нагороду напередодні 9 Травня.