Урочиста хода, покладення квітів до могили Невідомого солдата
18:40, 07 травня 2008Крым
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9 травня - 10.30. Урочиста хода ветеранів війни до Вічного вогню в парку ім. Гагаріна (місце проведення: сквер Перемоги - парк ім. Гагаріна).
11.00 - покладення квітів і вінків до могили Невідомого солдата (парк ім. Гагаріна).
11.20 - «Солдатська каша» для ветеранів (парк ім. Гагаріна).
12.00 - відвідини кримським спікером Республіканського госпіталю інвалідів і ветеранів війни (Сімферополь, вул. Гайдаря, 3-Б).
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