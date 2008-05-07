Урочиста хода, покладення квітів до могили Невідомого солдата

9 травня - 10.30. Урочиста хода ветеранів війни до Вічного вогню в парку ім. Гагаріна (місце проведення: сквер Перемоги - парк ім. Гагаріна). 11.00 - покладення квітів і вінків до могили Невідомого солдата (парк ім. Гагаріна). 11.20 - «Солдатська каша» для ветеранів (парк ім. Гагаріна). 12.00 - відвідини кримським спікером Республіканського госпіталю інвалідів і ветеранів війни (Сімферополь, вул. Гайдаря, 3-Б).

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