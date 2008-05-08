Затулін розповість про передумови стабільного розвитку Криму

12:29, 08 травня 2008
Крым
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«Круглий стіл» проводить Інститут країн СНД

12 травня в Севастополі пройде «круглий стіл» на тему: «Передумови стабільного розвитку Криму».

Форум проводиться Інститутом країн СНД і приурочений до 225-річчя Чорноморського флоту і Севастополя.

Як повідомляє Представництво Інституту країн СНД у Севастополі, в «круглому столі» візьмуть участь політики, політологи, вчені з Росії та України. 

Серед учасників форуму – депутати Держдуми Росії Костянтин ЗАТУЛІН і Сергій МАРКОВ, керівник фонду «Вільна Росія» Модест КОЛЄРОВ, голова Російської громади Криму Сергій ЦЕКОВ, генконсул РФ у Сімферополі Олександр НІКОЛАЄВ, екс-командувачі ЧФ - адмірали Ігор КАСАТОНОВ і Володимир КОМОЄДОВ та ін.

 

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