Затулін розповість про передумови стабільного розвитку Криму
12:29, 08 травня 2008Крым
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«Круглий стіл» проводить Інститут країн СНД
|Костянтин Затулін
Форум проводиться Інститутом країн СНД і приурочений до 225-річчя Чорноморського флоту і Севастополя.
Як повідомляє Представництво Інституту країн СНД у Севастополі, в «круглому столі» візьмуть участь політики, політологи, вчені з Росії та України.
Серед учасників форуму – депутати Держдуми Росії Костянтин ЗАТУЛІН і Сергій МАРКОВ, керівник фонду «Вільна Росія» Модест КОЛЄРОВ, голова Російської громади Криму Сергій ЦЕКОВ, генконсул РФ у Сімферополі Олександр НІКОЛАЄВ, екс-командувачі ЧФ - адмірали Ігор КАСАТОНОВ і Володимир КОМОЄДОВ та ін.
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