800 дітей встановили співочий рекорд

Сьогодні в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим) найбільший дитячий непрофесійний хор, що складається з 800 дітей-учасників травневої зміни, встановив світовий музичний рекорд до Дня Перемоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Артеку», діти виконали для ветеранів Криму пісні 4 мовами - українською, російською, англійською та латині. Виступ артеківців супроводжувався акомпанементом на кількох музичних інструментах.

Дітей до хорового виконання впродовж 5 днів готували вожаті «Артека» спільно з автором проекту «Музичний табір» Констанцією ФОРТУНАТТО (США).

«Більшість дітей - учасників хору не мають спеціальної музичної освіти, досвіду виступу в хорі й раніше не вчилися грати на музичних інструментах», зазначили в прес-службі.

Після закінчення виступу хору представник Книги рекордів України оголосив про реєстрацію музичного рекорду. Крім того, він оголосив, що всі необхідні документи буде подано для реєстрації в Книгу рекордів Гіннеса.