У Криму водій легковика розбив 3 машини

У Криму водій автомобіля «Мазда» зіткнувся з 3 автомобілями, внаслідок ДТП травми отримали троє осіб.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму, аварія сталася минулими вихідними на автодорозі Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.

Водій «Мазди» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з авто «Субару», після чого зіткнувся з автомобілем «Фольцваген Гольф» – ці машини рухалися назустрiч. Після чого «Мазда» зіткнулася з авто «Мерседес Віто», який рухався в попутному напрямку.

Водій «Фольцвагена» (мешканка Сімферополя, 1962 р.н.) та 2 пасажирки цього авто (мешканки Сімферополя, 1955 та 1964 р.н.) отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, травми.