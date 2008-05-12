Горбачов застерігає Росію від різких заяв
10:22, 12 травня 2008Крым
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Слова Лужкова про Севастополь почули
Михайло Горбачов вважає, що російська влада має бути обережнішою в своїх заявах відносно України. Перший президент СРСР відреагував на заяви Юрія Лужкова про те, що Севастополь має бути повернений Росії.
"Ми повинні дуже дбайливо ставитися до наших відносин з братнім українським народом. Треба робити все так, щоб відносини з українським народом не погіршувалися, а поліпшувалися", - заявив Горбачов в інтерв`ю радіо Эхо Москвы
Політик додав, що проблеми у відносинах з Україною "його зачіпають і турбують". "Я весь час думаю над цим", - сказав перший президент СРСР.
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