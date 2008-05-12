У Севастополі податківці вилучили 13 тисяч пляшок горілки з підробленими марками

Більш як 13 тисяч пляшок горілки з підробленими марками акцизного збору вилучили на одному з оптових складів Севастополя представники Управління податкової міліції.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Державної податкової адміністрації в місті Севастополі, господарі горілки («Холодний Яр»), виробленої в Черкаській області, мали намір збути її через роздрібну торгову мережу Севастополя. До приватного підприємства, яке доставило в Севастополь горілку з підробленими марками акцизного збору, буде застосовано великі штрафні санкції.

Як додали в прес-центрі, цього року податковими міліціонерами ДПА в Севастополі вже вилучено з обігу більш як 35 тисяч пляшок алкогольної продукції на загальну суму понад 300 тис. грн.