Прес-конференція, присвячена Дню пам`яті людей, померлих від СНІД
19:27, 12 травня 2008Крым
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13 травня - 11.00. Прес-конференція, присвячена Дню пам`яті людей, померлих від СНІД.
Беруть участь заступник міністра охорони здоров`я АРК; головний лікар Центрц профілактики і боротьби зі СНІДом; заступник начальника управління охорони здоров`я Сімферопольської міськради, керівник програм Американської громадської організації "Міжнародна допомога і розвиток", представники добродійних фондів і громадських організацій.
Інформаційний прес-центр (Сімферополь, вул. Севастопольська).
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