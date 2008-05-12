Прес-конференція, присвячена Дню пам`яті людей, померлих від СНІД

13 травня - 11.00. Прес-конференція, присвячена Дню пам`яті людей, померлих від СНІД. Беруть участь заступник міністра охорони здоров`я АРК; головний лікар Центрц профілактики і боротьби зі СНІДом; заступник начальника управління охорони здоров`я Сімферопольської міськради, керівник програм Американської громадської організації "Міжнародна допомога і розвиток", представники добродійних фондів і громадських організацій. Інформаційний прес-центр (Сімферополь, вул. Севастопольська).

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