Ющенко гарантує, що Росія ніколи не зазіхатиме на територію України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкидає можливість будь-якої загрози територіальній цілісності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, чи може Росія посягнути на територіальну цілісність України, якщо її спроби щодо Грузії в цьому напрямку вдадуться.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що як Президент може дати гарантії, що цього не відбудеться. «Я не боюсь цього, тому що цього ніколи не буде. Тому що є українська нація, тому що є Українська незалежна держава, тому що є українське військо, тому що є 47 мільйонів українців, за якими стоїть рідна земля, рідна історія…», - сказав Президент.

За його словами, сьогодні піднімаються теми, які не просто неприємно слухати, а й бути стороною, яка в цих оцінках згадується. В.ЮЩЕНКО переконаний, що не можна жартувати з цілісністю територій суверенних країн.

«Вони визначені. Існують відповідні міжнародні зобов’язання, і всі сторони світового політичного процесу повинні бути відданими взятим на себе зобов’язанням», - сказав Президент.

Він підкреслив, що українці, які шість разів здобували незалежність, довели своє прагнення бути незалежними. «Чим глибше будуть розуміти українську ситуацію, тим скоріше легенда, міф про західну Україну, про східну Україну зійдуть з політичних дебатів. Українці – це корінна європейська нація», - сказав Президент, додавши: «Україна вічна. Вона завжди буде на політичній карті. І це не питання чиїхось примх, чиїхось коментарів. Це наше національне устремління», - сказав Президент.

В цьому контексті В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості якнайшвидшої євроатлантичної інтеграції.