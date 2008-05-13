Лужкова пропонують зробити почесним севастопольцем

Народний фронт «Севастополь – Крим - Росія» і «Євразійський союз молоді» вважають, що заяви мера Москви Юрія ЛУЖКОВА про статус Севастополя не суперечать нормам міжнародного права, і пропонують присвоїти йому звання почесного громадянина Севастополя.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі опозиційного проекту «Інша Україна».

«Заява ЛУЖКОВА повністю відповідає політичним поглядам прихильників і соратників національного опозиційного політичного проекту «Інша Україна». «Народний фронт «Севастополь – Крим - Росія» і «Євразійський союз молоді», проаналізувавши нещодавні заяви мера Москви Ю.ЛУЖКОВА, не бачать причини для оголошення його персоною нон-грата», - зазначають ці організації.

Ці організації вважають, що заяви мера Москви, що стосується статусу «міста російської слави – Севастополя», повністю відповідають «загальному настрою кримчан і України в цілому і ніяк не суперечать нормам міжнародного права».

Також ці організації заявляють, що якщо українські спецслужби застосовуватимуть до мера Москви неправомірні дії, то вони вважають «своїм громадянським обов`язком» виступити з протестними акціями в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ співробітники СБУ вручили письмове попередження про неприпустимість протиправних дій.

11 травня Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання про Севастополь «залишилося невирішеним». Мер Москви зазначив: «Севастополь в 1948 році було виділено як місто, яке увійшло до підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не увійшов до числа тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій і того державного права, які має Росія по відношенню до своєї військово-морської бази – Севастополя».

12 травня начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що Служба безпеки України заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд на територію нашої держави.

За її словами, у зв`язку з тим, що Ю.ЛУЖКОВ проігнорував попередження СБУ про неприпустимість здійснення дій, які завдають шкоди національним інтересам України і її територіальній цілісності, відтепер меру Москви заборонено в`їзд до України.

Як відзначила М.ОСТАПЕНКО, СБУ з`ясовує всі обставини провокаційних висловлювань Ю.ЛУЖКОВА в Севастополі 11 травня у зв`язку з можливою його причетністю до відмивання ”брудних коштів” на території Севастополя.