Лужков усвідомлював, що його оголосять нон-грата, але мовчати не було резону

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ не здивований реакцією України на його заяви, зроблені під час ювілею Чорноморського флоту в Севастополі.

Про це він заявив в інтерв`ю, яке опублікувала сьогодні газета «Известия»

«Коли я приїхав на святкування 225-річчя Чорноморського флоту до Севастополя, представники Служби безпеки України попередили мене про те, що я не повинен робити гучних заяв про державну приналежність міста російських моряків. Але моя думка і так всім відома: як приватна особа я не раз озвучував її, і вона кожного разу жваво обговорювалося», - сказав Ю.ЛУЖКОВ.

«Я прекрасно розумів, що з такою Службою безпеки і з такою владою, які там зараз існують, мене оголосять персоною нон грата в Україні - іншої реакції я й не чекав. Але й мовчати не було резону. Зробивши заяву про статус міста, я всього лише підтвердив, що з часом не змінюю своїх поглядів і переконань», - зазначив він.

«Моя совість перед севастопольцями, які святкували своє головне міське свято, чиста», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ співробітники СБУ вручили письмове попередження про неприпустимість протиправних дій.

11 травня Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання про Севастополь «залишилося невирішеним». Мер Москви зазначив: «Севастополь в 1948 році було виділено як місто, яке увійшло до підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не увійшов до числа тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій і того державного права, які має Росія по відношенню до своєї військово-морської бази – Севастополя».

12 травня начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що Служба безпеки України заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд на територію нашої держави.

За її словами, у зв`язку з тим, що Ю.ЛУЖКОВ проігнорував попередження СБУ про неприпустимість здійснення дій, які завдають шкоди національним інтересам України і її територіальній цілісності, відтепер меру Москви заборонено в`їзд до України.

Як відзначила М.ОСТАПЕНКО, СБУ з`ясовує всі обставини провокаційних висловлювань Ю.ЛУЖКОВА в Севастополі 11 травня у зв`язку з можливою його причетністю до відмивання ”брудних коштів” на території Севастополя.