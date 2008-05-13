Сімферополь готується відзначити 224-річчя міста

Цього року основні заходи в рамках святкування Дня міста Сімферополя відбудуться 31 травня і 1 червня.

Як повідомляє прес-центр Сімферопольської міськради, на сьогодні свою участь у святкуванні Дня міста Сімферополя підтвердили представники 4-х держав: Угорщини, Польщі, Болгарії і Росії.

«Так, в основних заходах, які відбудуться 31 травня і 1 червня, точно візьмуть участь делегації з Кечкемета (Угорщина), Познані (Польща), Руссе (Болгарії) і Південно-західного адміністративного округу Москви (Росія)», - відзначили в прес-центрі.

Крім того, запрошення направлені в Хайдельберг (Німеччина), Еськишехир (Туреччина), Сейлем (США), Пльзень (Польща), Сен-назер і Ліон (Франція), Іркутськ (Росія). «Ці міста поки не підтвердили свою присутність», - говорять в міськраді.

З українських міст вже запрошено керівництво Чернівців і Донецька, найближчим часом запрошення будуть направлені до Алушти, Євпаторії, Феодосії, Керчі, Ялти. Також планується запросити почесних консулів (у Криму) Російської Федерації, Вірменії, Грузії, Литви, Туреччини, Естонії і Угорщини, Посла Республіки Корея в Україні.

*** Цього року Сімферополю - 224 роки.