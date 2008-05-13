Російська община закликає РФ розірвати великий договір з Україною

Російська община Криму закликає керівництво РФ денонсувати "великий" договір про дружбу, співпрацю і партнерство з Україною.

Російська община заявляє, що позиція мера Москви Юрія ЛУЖКОВА, висловлена ним у Севастополі, носить об`єктивний юридичний і моральний характер, який відповідає «існуючим правовим нормам і світогляду багатомільйонного російського народу», розділеного політичними кордонами в 1991 році, йдеться в заяві РОК, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Почесний член Російської общини Криму, мер Москви Юрій Михайлович ЛУЖКОВ завжди був і буде бажаним гостем у Криму і в регіонах Південно-Східної України», - заявляє РОК у зв`язку з позицією Служби безпеки України, яка заборонила московському градоначальнику в`їзд в Україну.

Російська община Криму заявляє, що нинішня влада України намагається втягнути країну в НАТО, при одночасному «витисканні» Чорноморського флоту Росії з Севастополя. «Така позиція українського керівництва несе в собі пряму загрозу інтересам російськокультурного населення Південно-Східної України, для якого Чорноморський флот Російської Федерації є гарантом захисту своїх національних інтересів, відмінних від інтересів представників Західної України – території, відторгнутої від Польщі в 1939-1940 роках, в результаті укладення сепаратного пакту Молотова-Ріббентропа», - йдеться в заяві РОК.

”У зв`язку з цим, позиція мера Москви Ю.ЛУЖКОВА носить об`єктивний юридичний і моральний характер, який відповідає існуючим правовим нормам і світогляду багатомільйонного російського народу, розділеного політичними кордонами внаслідок реалізації злочинних Біловезьких угод 1991 року”, - зазначають в РОК.

РОК вважає, що позиція СБУ стосовно мера російської столиці блокує можливість конструктивного розвитку російсько-українських відносин, у зв`язку з чим звертається до керівництва Російської Федерації із закликом про денонсацію Великого російсько-українського договору, «при одночасному розгляді питання в Державній Думі РФ, що передбачає можливість включення в Конституцію Російської Федерації положень про необхідність відновлення політичної єдності народів історичної Росії».

«Російська община Криму вважає, що ухвалення таких рішень керівництвом Російської Федерації у недалекому майбутньому відкриє можливість для зняття будь-яких обмежень у розвитку реінтеграційних зв`язків регіонів України з Російською Федерацією, населення яких послідовно виступає за відновлення політичної єдності з Росією», - йдеться в заяві.

Лідером Російської общини Криму є перший віце-спікер парламенту АРК Сергій ЦЕКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ співробітники СБУ вручили письмове попередження про неприпустимість протиправних дій.

11 травня Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання про Севастополь «залишилося невирішеним». Мер Москви зазначив: «Севастополь у 1948 році був виділений як місто, котре увійшло до підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не увійшов до числа тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій і того державного права, які має Росія щодо своєї військово-морської бази – Севастополя».

12 травня СБУ заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд на територію України.