У Президента вимагають припинити дію наказу про анулювання ліцензії Vanco

Кабінет Міністрів повинен скасувати наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища про анулювання спеціального дозволу на користування надрами компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. - на геологічні вивчення, у т.ч. дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти та газу на Прикерченській ділянці надр континентального шельфу Чорного моря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це сьогодні заявив заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК на зустрічі з акредитованими в Україні дипломатами країн Великої вісімки та Європейського Союзу, інформуючи присутніх про позицію глави держави щодо ситуації навколо перегляду Кабміном умов Угоди про розділення продукції з компанією Vanсo International Ltd.

"Уряд повинен припинити рішення Мінприроди про скасування спеціального дозволу на користування надрами компанії «Венко Прикерченська ЛТД» і забезпечити неухильне виконання українською стороною положень Угоди, створивши відповідну робочу групу для проведення консультацій з інвестором і узгодження всіх спірних питань», – сказав він.

А.ГОНЧАРУК також заявив: «Врегулювання ситуації на переговорах є цивілізованим шляхом вирішення суперечок, що має відновити довіру міжнародного бізнесу до України та її інвестиційного клімату».

Як повідомляв УНІАН, Мінприроди своїм наказом (№226 від 25 квітня 2008 року) доручило Державній геологічній службі анулювати ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. Після чого компанія Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України та заявила, що вважає незаконним наказ Мінприроди про анулювання ліцензії.

Міністр охорони навколишнього природного середовища України Георгій ФІЛІПЧУК не виключає, що в передачі американській компанії Vanco права на розробку шельфів Чорного та Азовського морів зацікавлені фінансово-промислові групи України.

Прем`єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Vanco планує продати право на використовування надр Чорного моря, можливо, «Газпрому».

2006 р. Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України угоду про розділення продукції, яку видобуватимуть у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. За умовами угоди, Vanсo International Ltd. поступилася своїми правами й обов`язками за угодою пов`язаній з нею особі - Vanco Prуckerchenska Ltd.

У квітні цього року Vanco висловила стурбованість бездіяльністю Міжвідомчої комісії з організації укладання та виконання угод про розділення продукції в питанні затвердження програми робіт компанії на шельфі Чорного моря на 2007-2008 рр.

Довідка УНІАН. Vanco Prуckerchenska Ltd. і Vanсo International Ltd. - дочірні підприємства Vanсo Energy Company, яка спеціалізується на геологічних і геофізичних дослідженнях перспективних ділянок шельфу, глибоководному бурінні. Офіс Vanсo Energy розташовано в Х`юстоні (США).

Прикерченська ділянка (площею 12,96 тис. кв. км) - одна з перспективних, але малодосліджених частин українського глибоководного шельфу завглибшки від 300 м до більш як 2000 м. Ділянка розташована в економічній зоні України на відстані 13 км від берегової лінії Керченського півострова.

Від укладеної на 30 років угоди Україна чекала інвестицій більш як на 15 млрд. дол. для геологічного вивчення і видобування вуглеводнів, а також видобування понад 200 млн. тонн вуглеводнів. Планувалося, що реалізація проекту забезпечить понад 200 млрд. грн. додаткових надходжень до бюджету і створення кількох тисяч робочих місць.