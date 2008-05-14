АМКУ порушив справу за ознаками зловживання «Сиваш-Енерго»

Триває розслідування

Кримське відділення Антимонопольного комітету України порушило справу за ознаками зловживання ТОВ «Сиваш-Енерго» (Армянськ) монопольним становищем на ринку постачання електроенергії місцевими мережами. Як повідомляє прес-служба АМКУ, товариство, будучи власником розгалуженої електромережі та основним споживачем електроенергії, безпідставно відмовило у подовженні угоди на постачання електроенергії субспоживачу - НВП «Пластополімер» ЛТД. Як наслідок, такі дії могли призвести до зупинки діяльності підприємства. Неправомірність дій товариства підтверджують і представництва НКРЕ та Держенергонагляду. Наразі триває розслідування.

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